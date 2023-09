Prefeito entrega equipamentos para escolas da Rede Municipal nesta terça-feira

Dando continuidade às celebrações pelos 245 anos de Corumbá, o prefeito Marcelo Iunes e o secretário municipal de Educação, Genilson Canavarro de Abreu, entregam nesta terça-feira, 5 de setembro, diversos equipamentos para todas as escolas da Rede Municipal de Ensino (REME).

O ato está marcado para às 8h30 na Escola Municipal Clio Proença, localizada na rua Bernardino Alves do Couto, esquina com a rua Cyríaco Félix de Toledo, bairro Nova Corumbá. Serão entregues mesas, cadeiras, armários, frigobares e longarinas para as unidades de ensino do Município.