Prefeito recebe visita institucional do comandante do 3° Grupamento de Bombeiros Militar

O prefeito Marcelo Iunes recebeu, no início da tarde desta terça-feira, 22 de agosto, a visita institucional do comandante do 3° Grupamento de Bombeiros Militar (3° GBM), major Pablo Diego Barros de Jesus. O secretário Municipal de Governo, Luiz Antônio Pardal, acompanhou a agenda. No encontro foi reforçada a parceria entre as instituições.

"O Corpo de Bombeiros é uma instituição que ajuda não apenas a proteger o nosso Pantanal, mas a nossa população em geral", disse o prefeito de Corumbá. "Estamos à disposição", completou Iunes ao informar que determinou, à Agetrat, a manutenção periódica do semáforo localizado em frente ao quartel dos bombeiros, na avenida Rio Branco.

Na visita ao prefeito, o Major Pablo falou sobre a formalização de um termo de cooperação entre a corporação militar com Conselho de Segurança para desenvolver ações mais eficazes e eficientes, visando a proteção da população. O major Pablo Diego assumiu o Comando do 3° GBM no dia 28 de julho.

O secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, César Freitas Duarte, e o tenente Silvanei Barbosa Coelho também acompanharam a visita.