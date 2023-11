Prefeito sanciona lei que estabelece carga horária de 30 horas semanais para psicólogos

O prefeito Marcelo Iunes sancionou nesta segunda-feira, 06 de novembro, a lei que estabelece carga horária de 30 horas semanais para os profissionais de Psicologia da rede pública municipal de Saúde. A lei complementar n° 327/2023 vai ser publicada na edição de hoje, dia 06, do DIOCORUMBÁ.

“Esse reordenamento atende a um desejo antigo dos profissionais de psicologia do Município. Entendemos que é mais um ato de valorização do servidor público municipal”, disse o chefe do Executivo corumbaense ao sancionar a lei. “O psicólogo é um profissional essencial para a promoção da saúde e do bem-estar da nossa população”, completou Iunes.

Psicóloga da rede pública municipal, Sílvia Segóvia Araújo Freire, agradeceu ao prefeito pelo “olhar atento da gestão com os profissionais de psicologia”. Representante do Conselho Regional de Psicologia – 14ª Região, a conselheira Flávia Pedrosa de Camargo, participou da reunião que sancionou o reordenamento da carga horária.

O vereador Alexandre Vasconcellos acompanhou a sanção da lei pelo prefeito Marcelo Iunes. Ele agradeceu ao chefe do Executivo por atender a um anseio dos profissionais e disse que “com a iniciativa, Corumbá se torna referência no Estado”.