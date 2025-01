Prefeito visita escolas e conhece situação estrutural das unidades em Corumbá

Renê Marcio Carneiro, PMC

Três escolas da REME (Rede Municipal de Ensino) de Corumbá foram visitadas pelo prefeito Dr. Gabriel, que foi a campo conhecer a necessidade estrutural.

A Secretaria de Educação elabora um relatório sobre a situação estrutural de cada escola municipal. A secretária de Educação, Mabel Sahib, acompanhou a agenda nas unidades.

Com base no relatório, o município vai viabilizar a estruturação das unidades de ensino. O objetivo é garantir condições dignas para alunos e servidores, oferecendo ambiente propício para desenvolvimento da aprendizagem.

Também está em fase de elaboração relatório sobre as condições das escolas da região das águas e da zona rural.

Na Escola Clio Proença, no bairro Nova Corumbá, o prefeito foi recebido pela diretora Greucimare Maria Alves Pereira. Lá, foram constatados problemas na quadra de esportes; pinturas; pisos quebrados; banheiros interditados por conta da parte de encanamento; portas de banheiros ausentes ou danificadas; mobiliário danificado e presença de pombos.

"É muito importante a presença do prefeito, porque ajuda na identificação das necessidades. O ano letivo começa em fevereiro e temos demandas dentro da escola a serem resolvidas", disse a gestora.

As principais avarias identificadas na Escola Almirante Tamandaré, bairro Cravo Vermelho, foram: problemas na pintura; pias da cozinha sem balcão; portas de banheiros (ausências e/ ou danificadas); pátio interno cedendo; mobiliários danificados; e presença de pombos.

"Essa iniciativa do prefeito, em vir pessoalmente à escola, mostra sua responsabilidade com a comunidade", disse a diretora Elisa de Fátima Nascimento Jatobá. "Nossas duas unidades, a escola e a CEMEI Parteira Laida Menacho, atendem ensino fundamental 1 e 2 e a educação infantil. Mostramos nossas demandas", completou a gestora.

Na Escola Tilma Fernandes Veiga, no bairro Cervejaria, a Secretaria de Educação identificou problemas na quadra esportiva, que está interditada desde a tempestade ocorrida em 12 de setembro de 2023, a estrutura sofreu abalos com comprometimento da estabilidade e oferece risco de ruptura; a área da pré-escola também está interditada com a estrutura de telhado comprometida e há infiltrações. O CEMEI Valódia Serra - anexo à escola - apresenta problemas com pintura; muro com rachadura e mobiliários danificados.

Para Elizângela Rondon Correia dos Santos, diretora da escola, a presença do prefeito Dr. Gabriel antes do início das aulas permitiu a ele conhecer as demandas da unidade. "O que é mais importante para as nossas crianças, que a gente precisa, é a quadra, que está interditada. Temos o prédio da pré-escola, que também está interditado, que é um importante espaço escolar, até para aumentar a demanda de vagas na rede", completou.

"O prefeito tomou conhecimento de como estão e como recebemos nossas unidades escolares", disse a titular da Secretaria Municipal de Educação. "Foi possível avaliar que as unidades precisam de apoio na parte física e estrutura operacional", pontuou Mabel.