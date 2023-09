Prefeito visita UBS Simone Flores e praça do Cravo Vermelho em Corumbá

Prefeito visitou obras / Clovis Neto/ Prefeitura Corumbá

O prefeito Marcelo Iunes visitou nesta segunda-feira, 18 de setembro, as obras da Unidade Básica de Saúde “Enfermeira Simone Pontes Maia Flores”, localizada na rua José B. Maciel esquina com a rua Luiz Feitosa Rodrigues, no bairro Guatós, e da praça e do campo do bairro Cravo Vermelho. A entrega dos equipamentos públicos deve acontecer até o final deste mês, adiantou o chefe do Executivo Municipal.

“Nosso cronograma está dando certo para a entrega destas obras. Semana que vem entregamos estes serviços à população”, disse Marcelo Iunes. Ainda de acordo com o prefeito, o Município prepara a entrega de outras ações. “Temos ainda o Ecoparque da Cacimba da Saúde; a entrega da reforma do Condomínio dos Idosos; além de outras obras bem adiantadas que, se Deus quiser, terminamos ainda este ano”, completou.

A visita às obras foi acompanhada pelo secretário Municipal de Governo, Luiz Antônio Pardal. Ele destacou a importância das obras para a cidade. “São dois serviços essenciais para a população. Ambos têm um papel importante na promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida”, disse.

O secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Ricardo Ametlla, lembrou que o prefeito assumiu a edificação com pendências na finalização da obra. “A Unidade Simone Flores é um posto de saúde que a população há muito esperava, estava paralisado, e a administração Marcelo Iunes conseguiu concluir e entregar para população”. Ametlla enfatizou que a praça e o conjunto esportivo eram “anseios antigos dos moradores do bairro, que estão sendo concretizados. Também temos a conclusão das alamedas, que vão ser lajotadas”, completou.

Naquela região, a Prefeitura faz a ligação da rua Maranhão com o Anel Viário para melhorar o fluxo de pedestres e veículos que trafegam pelo local. O assessor-executivo da Prefeitura, Josyel Medina (Big), também acompanhou a visita do prefeito.