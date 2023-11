Prefeito de Corumbá vistoria reforma da Unidade Básica de Saúde

O prefeito Marcelo Iunes vistoriou as obras de reforma da Unidade Básica de Saúde Dr. João de Brito, no bairro Aeroporto. Os serviços foram retomados e o planejamento é de conclusão no primeiro semestre do ano que vem.

"Conseguimos, agora em 2023, a autorização, com a Caixa Econômica Federal, para a relicitação da obra e uma nova empreiteira pegou o serviço", disse o chefe do Executivo Municipal.

Iunes ressaltou que sua administração pegou a obra parada. Enfrentou o abandono dos serviços, por empreiteira que havia vencido a licitação, até concretizar a retomada da reforma.

"Em 2018 nós pegamos, relicitamos e a empresa acabou não concluindo os serviços e voltou pra Caixa Econômica. Veio a pandemia e ficamos praticamente dois anos sem poder mexer com o recurso, que estava parado na Caixa. Em 2021 conseguimos, na justiça, mostrar que os empreiteiros abandonaram a obra; que não foi por culpa da Prefeitura. E, agora, conseguimos relicitar e as obras foram retomadas", explicou o prefeito.

Marcelo Iunes, que trabalhou na unidade de saúde entre 2001 e 2003, antecipou que após a reforma o espaço será "muito mais amplo e mais moderno para atender à população". A Unidade Básica de Saúde Dr. João de Brito é referência no tratamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis.

O secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Ricardo Ametlla, acompanhou o prefeito na vistoria. Ele ressaltou que a obra - executada com recursos federais e contrapartida do Município - é "praticamente uma construção nova, uma vez que o espaço está sendo ampliado".

Ametlla destacou que "com a retomada das obras na Unidade de Saúde João de Brito e no Centro de Saúde da Mulher, praticamente todas aquelas obras paralisadas antes da administração do prefeito Marcelo Iunes iniciada em 2017, com exceção do Laboratório Municipal, estão retomadas e em execução. Em breve esses equipamentos públicos, que estavam parados, vão estar em funcionamento para atendimento da população", completou o secretário.