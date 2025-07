Prefeitos de Corumbá e Rio Verde discutem possibilidade de asfaltar trechos de rodovias

Assessoria de Corumbá

O prefeito de Corumbá, Dr. Gabriel, recebeu na manhã desta quarta-feira (23) a visita do vice-prefeito de Rio Verde de Mato Grosso, Jorge Luiz de Oliveira Santos, o Jorginho. O encontro discutiu o asfaltamento de trechos das rodovias estaduais, como a MS 228 e 427. As estradas permitem escoamento da produção rural na região da Nhecolândia.

De acordo com vice-prefeito rioverdense, o apoio da Prefeitura de Corumbá é essencial para sensibilizar o Governo do Estado sobre a importância da pavimentação. “Nós somos vizinhos, compartilhamos o fundo da região da Nhecolândia. Viemos solicitar a participação política do município de Corumbá, das lideranças dos segmentos organizados, sindicato rural, dos vereadores, nesse pleito que pretendemos encaminhar ao governo estadual”, afirmou Jorge.

O trecho a ser asfaltado tem cerca de 29 quilômetros e é estratégico. “Essa estrada é essencial para o escoamento da produção pecuária e agrícola e também para a mobilidade da população que vive na região, inclusive no acesso escolar e no turismo”, destacou o vice-prefeito. A proposta é que o pedido seja formalizado com o apoio de deputados estaduais e federais, além de senadores, e que entre na pauta de discussões prioritárias junto ao Governo do Estado.

Dr. Gabriel destacou que o projeto é interessante para Corumbá também porque atenderá corumbaenses que moram naquela região.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!