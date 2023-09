Prefeitura antecipa pagamento e servidores de Corumbá já podem sacar salário

Salário está na conta / Renê Marcio/ PMC

Seguindo determinação do prefeito Marcelo Iunes, a Prefeitura de Corumbá liberou nesta sexta-feira, 29, o pagamento de setembro de todos os servidores (da ativa, aposentados e pensionistas) do Executivo Municipal.

Com a medida, a Administração injeta diretamente R$ 18.833.150,53 (dezoito milhões, oitocentos e trinta e três mil, cento e cinquenta reais e cinquenta e três centavos) na economia local.

Para os servidores do quadro efetivo, o pagamento deste mês está com o abono de 4,18% estabelecido pela Lei Complementar nº. 321, de 28 de junho de 2023, e prorrogado até dezembro deste ano, por meio do Decreto nº. 3.054, publicado na edição de 26 de setembro do Diário Oficial.

Dos mais de R$ 18 milhões liberados hoje, R$15.841.626,67 (quinze milhões, oitocentos e quarenta e um mil, seiscentos e vinte seis reais e sessenta e sete centavos) são de recursos da Prefeitura e R$ 2.991.523,86 (dois milhões, novecentos e noventa e um mil, quinhentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos) são de recursos próprios do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Municipais de Corumbá (FUNPREV).