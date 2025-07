Prefeitura avança na imunização contra febre amarela e HPV

Clovis Neto, PMC

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue fortalecendo as ações de imunização em diferentes pontos da cidade. No último domingo, a feira livre foi palco de uma importante ação de vacinação, que resultou no atendimento de 173 pessoas e aplicação de 321 doses de vacinas. Dentre elas, 89 doses da tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola.

Foram ofertadas ainda vacinas como febre amarela, hepatite B, tétano, HPV, pneumo 10, meningocócica C, varicela, pentavalente, VIP, hepatite A, covid-19, meningocócica ACWY e influenza, reforçando o compromisso com a prevenção e a saúde coletiva.

Na segunda-feira, a mobilização continuou com uma ação na Escola Municipal CAIC, onde o foco principal foi a vacinação contra o sarampo. Foram aplicadas 166 doses da vacina tríplice viral, totalizando 394 doses de vacinas aplicadas, considerando também outras coberturas vacinais atualizadas durante a iniciativa.

A Secretaria de Saúde reforça que manter a caderneta de vacinação em dia é essencial para garantir proteção individual e coletiva, especialmente em tempos de reintrodução de doenças já eliminadas no país, como o sarampo.

