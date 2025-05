Prefeitura continua com lajotamento nas alamedas de Corumbá

Leonardo Amaral, PMC

A Prefeitura de Corumbá avança na sequência do contrato para implantação de lajotamento em diversas alamedas do município. A obra, custeada com recursos próprios, utiliza lajotas retiradas das ruas Dom Aquino e Ladário, que recentemente foram pavimentadas com asfalto.

O contrato prevê o preparo da base, o assentamento das lajotas sobre colchão de areia, o travamento com guias e sarjetas laterais, além da execução de calçadas para pedestres.