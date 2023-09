Prefeitura dá continuidade à qualificação de servidores com oficina de fiscalização de contratos

Nesta semana, a Prefeitura de Corumbá promoveu mais uma etapa do trabalho contínuo de qualificação dos servidores públicos municipais. A Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, por meio da Escola de Governo, realizou a Oficina Prática para Gestão e Fiscalização de Contratos.

Mais de 300 funcionários públicos, divididos em três turmas, participaram da atividade no auditório do Sindicato Rural de Corumbá. O principal objetivo da ação foi atualizar os gestores e fiscais de contratos sobre as alterações provocadas pela Nova Lei de Licitações, que deve entrar em vigor em breve.

Na oficina prática, os servidores tiveram a oportunidade de aplicar os novos modelos do processo de fiscalização na Nova Lei de Licitações e de testar e aplicar os novos relatórios. A atividade foi coordenada pelo professor Tiago Balsanelli, da Capacitar Cursos e Treinamentos. A qualificação não teve nenhum custo para os servidores.