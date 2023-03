Prefeitura de Corumbá abre seleção para professores de artes, intérprete de libras e outros

Processo de seleção foi aberto / Gisele Ribeiro

A Prefeitura de Corumbá abriu nesta segunda-feira (20), inscrições para o Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de Profissionais de Educação, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

As vagas são para professores de artes (1), intérprete de libras (2) e professor de apoio ao uso das tecnologias da informação e comunicação (5). Além das vagas definidas, também será formado Cadastro Reserva a ser formado por candidatos aprovados excedentes à disponibilidade de vagas atuais, que forem aprovados na Avaliação dos documentos e títulos.

As inscrições deverão ser realizadas somente pela Internet, até as 17 horas do dia dia 22 de março, clicando aqui.

O edital completo pode ser acessado clicando aqui.