Prefeitura de Corumbá aguarda conclusão de perícia para realizar reparos na rua Cabral

Rua irá receber reparos / Clóvis Neto/PMC

A Prefeitura de Corumbá aguarda a conclusão de uma perícia judicial para dar início aos reparos necessários na rua Cabral, trecho entre as ruas Albuquerque e a Frei Mariano, no Centro. A medida é necessária porque o Município está cobrando judicialmente a empresa responsável pela obra.

A Administração tem um prazo de garantia desse serviço, mas os problemas na via apareceram bem antes desse tempo terminar. “A empreiteira que venceu a licitação e executou o serviço até fez o reparo em um trecho, mas não concluiu tudo que era necessário”, explicou o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Ricardo Ametlla.

Ametlla explicou ainda que a Prefeitura não recebeu oficialmente a entrega da drenagem e pavimentação da Cabral. “Quando ocorreu um problema no trecho entre a rua Frei Mariano e a Antônio Maria, nós notificamos a empreiteira e ela fez a correção. Acontece que ocorreram outras situações ao longo da rua, mas a empresa não respondeu mais as nossas notificações”, pontuou.

No ano passado, quando a Prefeitura noticiou que usaria recursos próprios para fazer os consertos da via e depois cobraria da empresa, a empreiteira entrou na Justiça e conseguiu impedir as intervenções. Por isso, a Procuradoria Geral do Município vai buscar as informações sobre a conclusão da perícia e consequente autorização para assegurar a trafegabilidade e a segurança dos pedestres e condutores.

No último dia 24, foi realizada a perícia judicial no local. A sondagem do solo foi acompanhada por técnicos da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. As obras devem ser realizadas na via assim que for concluída a perícia judicial.