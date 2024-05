Prefeitura de Corumbá busca parceria para serviços de Cardiologia Neonatal

Estudo do Governo do Estado e da Prefeitura de Corumbá prevê a implantação dos serviços de Cardiologia e UTI Neonatal no município. A iniciativa, que visa o aprimoramento da saúde pública local, já tem suas tratativas em discussão com o Governo do Estado para oferecimento destas especialidades à população corumbaense.

“A oferta de serviços especializados dentro do próprio município diminuirá a necessidade de encaminhar pacientes para Campo Grande, aliviando a sobrecarga no sistema de saúde; otimizando os recursos públicos e agilizando o atendimento ao paciente”, disse o prefeito Marcelo Iunes ao ressaltar a importância da ação do Executivo Municipal e do Executivo Estadual.

De acordo com a secretária Municipal de Saúde, Beatriz Silva Assad, os estudos elaborados pela Prefeitura, em discussão com o Governo Estadual, estabelecem parcerias para implantar na cidade “UTI Neonatal e o serviço de Cardiologia tanto de emergência, urgência como eletivos”.

“Por orientação do prefeito Marcelo Iunes estamos com o diálogo aberto com o Governo do Estado. As conversas estão bem adiantadas, logo teremos novidades para implementar estes serviços, que trarão grandes benefícios para a população”, completou a secretária de Saúde de Corumbá.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Corumbá