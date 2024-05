Prefeitura de Corumbá convoca servidores da ativa para recadastramento

Vista aérea de Corumbá / PMC

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, convoca todos os servidores da ativa (efetivos, contratados, comissionados, cedidos e requisitados) para o recadastramento online 2024. A medida atende uma exigência do e-social, um projeto do Governo Federal que visa unificar o envio de informações pelo empregador em relação aos trabalhadores, viabilizando a garantia dos direitos previdenciários e trabalhistas.

Mensalmente são enviadas para a plataforma federal informações sobre remuneração, investidura, vacância e licenças dos servidores do Município de Corumbá. Para que as informações sejam enviadas, é preciso que os dados pessoais dos servidores sejam os mesmos tanto no Sistema de Gestão de Recursos Humanos quanto nas bases nacionais. Se houver inconsistência, as informações não serão processadas.

O preenchimento deverá ser realizado pelo servidor no prazo de 15 dias, com prazo de envio até o dia 21 de maio. O Setor de RH de cada secretaria deverá auxiliar os servidores com quaisquer dúvidas acerca do recadastramento. Não será permitido o reenvio do questionário. Caso o servidor tenha enviado e notou alguma incorreção, deve procurar a Superintendência de Gestão de Recursos Humanos para corrigir o dado.

Instruções

Acessar o site do Município: https://corumba.ms.gov.br/paginas/ver/recadastramento-do-esocial-2024



Baixar o formulário de Atualização eSocial;



Preencher todos os campos pertinentes no formulário baixado.



Após o preenchimento use o botão salvar com suas modificações;



Com o pdf preenchido e baixado, acesse o link de assinatura eletrônica do Portal gov.br - https://assinador.iti.br/ e siga as instruções do sistema para assinar o documento.



Após assinar o documento preenchido no Portal gov.br, faça o download e repare que ele será renomeado para “documento_assinado.pdf”.



Por fim basta anexar este documento assinado no formulário de envio do https://corumba.ms.gov.br/paginas/ver/recadastramento-do-esocial-2024, informan-do o nome, matrícula e secretaria de lotação, se precisar informar algo ao RH, utilize o campo observação.