Prefeitura de Corumbá destaca parceria com a UFMS e benefícios à população

Renê Marcio, PMC

Uma ampla parceria entre a Prefeitura de Corumbá e o Campus do Pantanal/Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (CPAN/UFMS) foi tema de reunião do prefeito Dr Gabriel e da vice-prefeita Bia Cavassa com professores e a direção do CPAN na sexta-feira (10). A secretária municipal de Educação, Mabel Sahib Aguilar, também participou do encontro.

“Nosso objetivo é desenvolver ações para benefício e desenvolvimento da cidade e nossa população”, afirmou o prefeito.

A vice-prefeita e secretária municipal de Assistência Social e Cidadania destacou que a UFMS desenvolve trabalhos importantes relacionados à situação do migrante; idosos; mulheres; juventude e comunidade LGBTQIA+. “São segmentos da nossa sociedade que precisamos oferecer melhor serviço e atendimento” disse Bia Cavassa. “Na Prefeitura trabalhamos integrados com todos os setores e assim será com vocês”, ressaltou.

Diretora do Campus do Pantanal, Andreliza Cristina de Souza, agradeceu as presenças do prefeito e da vice-prefeita na Universidade e afirmou que a “UFMS tem muitos serviços que pode oferecer à Prefeitura. Nessa parceria levaremos nosso conhecimento e pesquisa para atender a sociedade”.