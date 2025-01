Prefeitura de Corumbá discute o Mais Médicos com os profissionais

Renê Carneiro, PMC

Em reunião com os representantes do programa Mais Médicos, que atuam em Corumbá, o secretário municipal de Saúde, Antônio Juliano de Barros, discutiu as condições das unidades de saúde; reajuste da ajuda de custo e solicitação de capacitações para os médicos.

Os médicos trouxeram à Secretaria informações sobre a precária situação das unidades de saúde tanto na parte de recursos humanos, quanto na estrutura física.

Também pediram reajuste na ajuda de custo e auxílio-moradia, que é pago pelo Município em contrapartida na adesão ao programa Mais Médicos.

Os profissionais se colocaram à disposição da gestão para participar de ações que resultem em melhorias necessárias na Atenção Primária à Saúde; no atendimento; fluxo de serviço; acolhimento e acesso à população em conjunto com os demais membros das equipes das unidades de saúde.

No encontro os médicos apontaram a importância do processo de educação permanente para os servidores das unidades, bem como a educação em saúde para a população como processo de mudança de hábitos e melhorias em sua condição de vida.

Ao se colocar à disposição dos profissionais e enfatizar o compromisso de buscar melhorias no atendimento dos usuários do SUS, o secretário Antônio Juliano informou que um cronograma de capacitações para todos os profissionais da Rede de Atenção em Saúde está sendo construído, junto ao Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS), visando a melhora na qualificação e consequente melhora no atendimento à população.