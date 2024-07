Prefeitura de Corumbá divulga resultado de recursos do concurso da Guarda

Publicado na edição desta sexta-feira, 05 de julho, do DIOCORUMBÁ o Edital n° 024/02/2024 com o resultado dos recursos interpostos contra a avaliação psicológica do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento do cargo pertencentes de Guarda Civil Municipal de Corumbá.

O DIOCORUMBÁ de hoje também traz o Edital n° 025/02/2024 o resultado final da avaliação psicológica do Concurso público para integrantes da carreira Guarda Civil Municipal. Por sua vez, o Edital n° 026/02/2024, também publicado no Diário Oficial de Corumbá nesta sexta, traz a convocação para a fase de investigação social do concurso.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Corumbá