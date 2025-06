Investimentos e parceria para poda de árvores são discutidos em Corumbá

Clóvis Neto/PMC

Representantes da Prefeitura de Corumbá se reuniram com a direção da Energisa na última quarta-feira, 4 de junho, para tratar de investimentos no setor elétrico e de uma possível parceria para ações de poda de árvores no município.

De acordo com Fraiha, a Energisa já executa melhorias no assentamento Tamarineiro e prevê manutenção da rede elétrica, substituição de estruturas e análise para ampliação da rede em áreas com crescimento urbano. Ele destacou ainda a intenção de formalizar uma parceria com a Prefeitura para a poda preventiva de árvores, especialmente antes do período chuvoso.

O secretário Odilon Silva avaliou a reunião como positiva e afirmou que aproximadamente 80% das demandas levantadas pelo município já foram atendidas. Ele ressaltou a importância do convênio para a poda de árvores e destacou a receptividade da Energisa à proposta.

“O objetivo é garantir estabilidade no fornecimento de energia, essencial para o desenvolvimento local. Empresas, comércios e a população precisam confiar na infraestrutura elétrica”, afirmou o secretário.

A Prefeitura e a Energisa devem avançar nas tratativas para formalizar o convênio nas próximas semanas.

