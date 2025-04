Prefeitura de Corumbá empossa concursados da Saúde

O prefeito Dr. Gabriel empossou, nesta terça-feira, 1º de abril, 30 aprovados no Concurso Público realizado em 2024 para provimento de cargos de níveis fundamental, médio e superior, integrantes do quadro de pessoal do Poder Executivo de Corumbá. Os novos servidores foram nomeados pela Portaria "P" nº 382, de 7 de março de 2025.

Publicada no DIOCORUMBÁ, a portaria trouxe a nomeação de 111 candidatos aprovados no Concurso Público. Desse total, 105 são para a Secretaria Municipal de Saúde. As cerimônias de posse, realizadas no Auditório da Prefeitura, estendem-se até a sexta-feira, dia 4.

"Estamos felizes com a chegada de vocês à Prefeitura. Sabemos da dificuldade que é passar em um concurso público. Peço empenho e dedicação de vocês, que agora são servidores efetivos do Município. Trabalhem pensando no coletivo, na cidade e na população. A saúde é um setor fundamental para todos. Quem sai de casa para buscar atendimento em saúde sai porque necessita dessa atenção. Sei que vocês vão fazer a diferença na vida da nossa população", disse Dr. Gabriel ao recepcionar os novos servidores.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Corumbá