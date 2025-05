Prefeitura de Corumbá empossa mais 31 servidores aprovados em concurso público

A Prefeitura de Corumbá empossou, nesta terça-feira, 06 de maio, mais 31 aprovados no concurso público realizado em 2024, destinado ao provimento de cargos de níveis fundamental, médio e superior, integrantes do quadro de pessoal do Poder Executivo municipal. Os novos servidores foram recepcionados pela vice-prefeita e secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Bia Cavassa.

Os aprovados foram nomeados por meio da Portaria “P” nº 461, de 7 de abril de 2025. Publicado no DIOCORUMBÁ, o documento trouxe a nomeação de 160 candidatos aprovados no concurso público. Em março, o prefeito Dr. Gabriel nomeou outros 111 aprovados no mesmo certame.

A Portaria “P” nº 461, com seus respectivos anexos, lista os nomeados para os seguintes cargos da administração pública municipal:

Agente de Apoio Escolar I – Agente de Merenda (região das Águas)

Agente de Apoio Escolar II – Agente de Disciplina

Agente de Apoio Escolar II – Agente de Limpeza e Manutenção (região das Águas)

Agente de Apoio Escolar II – Monitor de Transporte Escolar

Agente de Apoio Escolar II – Monitor de Transporte Escolar (região das Águas)

Agente de Manutenção de Veículos e Embarcações – Mecânico de Embarcação

Agente de Manutenção de Veículos e Embarcações – Mecânico de Veículos

Analista de Estudos e Projetos – Tecnólogo em Gestão Ambiental

Analista Jurídico Municipal

Condutor de Veículo Oficial I – Motorista de Veículo Leve

Condutor de Veículo Oficial II – Motorista de Transporte Escolar

Gestor de Atividades Organizacionais – Tecnólogo em Gestão Pública

Gestor de Políticas e Relações Sociais – Psicólogo

Profissional de Educação – Professor de Arte

Profissional de Educação – Professor de Educação do Campo (Ciências da Natureza e Matemática)

Profissional de Educação – Professor de Educação do Campo (Educação Infantil)

Profissional de Educação – Professor de Educação do Campo (Ensino Fundamental – Anos Iniciais)

Profissional de Educação – Professor de Educação do Campo (Linguagens)

Profissional de Educação – Professor de Educação Física

Profissional de Educação – Professor de Educação Infantil

Profissional de Educação – Professor de Ensino Fundamental (Anos Iniciais)

Profissional de Educação – Professor de Língua Espanhola

Profissional de Serviços de Saúde – Médico Veterinário

Profissional de Serviços de Saúde – Médico Veterinário de Animais Silvestres

Técnico de Ações Sociais – Assistente de Ações Sociais

Técnico de Ações Sociais – Cuidador Social

Técnico de Ações Sociais – Orientador Social

Técnico de Apoio Pedagógico – Técnico de Educação Especial

Técnico de Atividades Institucionais II – Instrutor de Música (Flauta Transversal)

Técnico de Atividades Institucionais II – Instrutor de Dança (Balé Clássico, Moderno e Contemporâneo para a Primeira Infância)

Técnico de Atividades Institucionais II – Instrutor de Dança (Danças Urbanas – Street Dance)

*As informações são da Prefeitura Municipal de Corumbá

