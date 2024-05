Prefeitura de Corumbá executa obras no portal da cidade

A Prefeitura de Corumbá executa obras no Portal de Entrada da cidade. As intervenções vão permitir que ao chegarem a Corumbá, pela rodovia, os veículos passem por dentro Portal. Para atender essa antiga reivindicação da população, o Município realiza um amplo projeto de adequação da mobilidade do trânsito.

“Trabalhamos muito com a infraestrutura urbana, drenagem e pavimentação. E, agora, trabalhamos na urbanização da entrada cidade. Esse projeto vai permitir estruturação da passagem por dentro do Portal de Entrada de Corumbá. Ao final de toda a intervenção teremos uma entrada da cidade atrativa”, destacou o prefeito Marcelo Iunes.

Ao longo de toda a avenida Gaturama – que dá acesso à BR e ao Portal –, a Prefeitura realiza serviços de implantação de ciclovia; construção de uma nova passarela ligando os bairros Previsul e Maria Leite; restauração do pavimento asfáltico; instalação de um novo sistema de iluminação pública e implantação de uma nova rotatória dando acesso ao bairro Padre Ernesto Sassida.

