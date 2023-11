Prefeitura de Corumbá faz campanha de 16 dias para fim da violência

Prefeitura de Corumbá

A Prefeitura de Corumbá se engaja em uma série de eventos e atividades voltadas para a conscientização e promoção dos direitos das mulheres, até 6 de dezembro. São 16 “Dias de Ativismo pelo Fim da Violência”.

A mobilização abrange desde escutas públicas até aulas aeróbicas e campanhas, para fortalecer a rede de apoio e dar visibilidade a temas cruciais, como a violência de gênero, a igualdade racial e a importância do empoderamento feminino.

Confira a programação que iniciou na última sexta-feira:

27/11 – Cartazes em Bancos no centro da cidade e em pontos estratégicos da parte alta da cidade

27/11 – Zumba Laranja – Local Porto Carreiro as 19h

28/11 – Parceria com os Agentes de Saúde da Parte Alta para divulgação da Campanha e telefones importante na busca de ajuda contra a violência a mulher.

29/11 – Capacitação da Profa. Dra Mara tema: Consciência Negra e Empoderamento Negro - Local Superintendencia – 13h as 15h

30/11 – Aulão Aeróbico local CRAS 4 – 8h

01/12 – Capacitação para Equipe CRAM com a Defensora Dra. Nathalia tema: Leis, direitos e encaminhamentos corretos para a Defensoria 9h30 – local CRAM

05/12 – Encerramento Zumba Laranja – Local Nova Corumbá as 19h

06/12 – Campanha do Laço Branco – local: Auditório da Prefeitura as 9h – Fala do Dr. Fabricio delegado da Regional da Polícia Civil.