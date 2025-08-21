Prefeitura de Corumbá inicia fiscalização de alvarás em 2025

Divulgação PMC

De acordo com a Prefeitura, manter a documentação em dia é essencial para que os comerciantes exerçam suas atividades com regularidade, garantindo mais segurança à população e favorecendo a ampliação de investimentos em infraestrutura e serviços públicos.

A Coordenadoria de Fiscalização e Posturas iniciou a verificação dos alvarás de localização e funcionamento de 2025, além das licenças previstas no Código de Posturas do Município (Lei Complementar nº 004/91).

O órgão destaca ainda que a renovação ou emissão de alvarás pode ser feita de forma prática pelos canais oficiais do município, evitando atrasos e garantindo a legalidade dos estabelecimentos.

