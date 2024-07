Prefeitura de Corumbá lança prêmio Professor por Excelência

A Prefeitura de Corumbá lançou nesta quinta-feira, 04 de julho, os projetos 'Professor por Excelência', 'À Procura dos Pequenos Heróis' e o 'II Congresso de Educação da REME'. Realizada no Centro de Convenções, a cerimônia também homenageou os alunos da Rede Municipal de Ensino premiados na 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OВМЕР) е seus professores orientadores.

Supervisora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação (Semed), a professora Mirane Reis, explicou que o '17º Prêmio Professor por Excelência' tem como objetivos "reconhecer, identificar e destacar as melhores práticas desenvolvidas pelos educadores", além de valorizar "o trabalho pedagógico desenvolvido".

A premiação terá as seguintes categorias: Múltiplas Linguagens - Educação Infantil; Inovação Pedagógica 1° ao 5° ano; Inovação Pedagógica 6° ao 9°; Tecnologias Educacionais e Educação Inclusiva em Foco. O período para inscrições vai até 31 de julho.

O projeto 'À Procura dos Pequenos Heróis' foi apresentado pela gerente de Gestão de Políticas Educaciponais da Semed, Maria Aparecida Dias de Moura. Ela destacou que a iniciativa é realizada em parceria com a Missão Salesiana e que Corumbá dispõe de lei sobre o 'Dia Municipal do Pequeno Herói'.

Criado pelo padre salesiano Ernesto Sassida - falecido em 2013 -, o projeto 'À Procura dos Pequenos Heróis' tem como objetivo conscientizar as crianças e adolescentes a discernir os seus atos bons dos seus atos ruins, bem como resgatar os valores no contexto da família, preparar e persuadir as crianças para execução de uma boa ação, promover a integração moral e social da criança à comunidade corumbaense, despertar nas crianças e jovens a prática dos verdadeiros valores por intermédio de boas e até corajosas ações, em contraposição aos atos condenáveis e perniciosos.

Lançado nesta manhã, o 'II Congresso de Educação da REME' vai ser realizado entre os dias 30 de julho e 02 de agosto. O assessor técnico pedagógico da Secretaria de Educação, Daniel Mendes, informou que o evento busca "promover o debate científico e o compartilhamento de práticas pedagógicas da educação básica". No mesmo período acontece o 'I Congresso Nacional de Práticas de Ensino na Educação Inclusiva'.

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, homenageou alunos da Rede Municipal premiados na 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OВМЕР) e seus professores. Receberam as homenagens estudantes das escolas municipais Pedro Paulo de Medeiros; Monte Azul; Barão do Rio Branco; Izabel Corrêa de Oliveira e CAIC Padre Ernesto Sassida.

Representando o prefeito Marcelo Iunes na solenidade, o secretário Municipal de Educação, Genilson Canavarro de Abreu, parabenizou os alunos premiados na 18ª OBMEP e afirmou que os investimentos realizados pela Prefeitura impulsionam avanços no ensino público da Rede Municipal em Corumbá.

