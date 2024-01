Prefeitura de Corumbá oferece aulas de frevo para pessoas de todas as idades

PMC

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá, oferece a partir de segunda-feira (15), aulas de frevo para o Carnaval Cultural.

Abertas para todas as idades, as aulas serão ministradas na sede da Oficina de Dança de Corumbá pelos professores Kleber Kosta e Patricia Ximenez.

A Oficina de Dança fica na rua Antônio João, 90, entre rua Delamare e avenida General Rondon.

Caracterizado por seus passos rápidos e acrobáticos, além de ritmo contagiante e divertido, o frevo é uma das principais danças tradicionais brasileiras e uma das manifestações culturais mais conhecidas na região nordeste do país, com grande destaque no carnaval pernambucano.

Informações

Início: 15 de janeiro

Local: Oficina de Dança

Informações: 3907-5947

Professores: Kleber Kosta e Patricia Ximenez

Horário: 17h30

Aberto para todas as idades