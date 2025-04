Prefeitura de Corumbá oferece mamografias gratuitas em parceria com Hospital do Amor

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, firmou parceria com o Hospital de Amor para a realização gratuita de exames de rastreamento do câncer de mama. A ação ocorrerá nos dias 08, 09 e 10 de abril, com atendimentos prestados em uma unidade móvel instalada na região central da cidade.

A carreta do Hospital do Amor ficará estacionada na rua 15 de Novembro, entre as ruas Colombo e América, funcionando das 07h às 17h, de terça a quinta-feira. Os exames serão realizados mediante agendamento prévio, que deve ser feito pela Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso das mulheres aos exames preventivos, contribuindo para a detecção precoce da doença e fortalecendo as políticas públicas de saúde preventiva no município.

A carreta é equipada com mamógrafo digital, equipamento de alta tecnologia, que pode detectar o câncer ainda em fase inicial, o que facilita o tratamento e aumenta as chances de cura. Informações sobre o agendamento podem ser obtidas nas unidades básicas de saúde ou diretamente com a Central de Regulação.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Corumbá