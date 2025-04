Prefeitura de Corumbá promove palestra sobre cuidados com animais

Divulgação

Como parte das ações da campanha Abril Laranja, a Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação do Meio Ambiente do Pantanal e da Gerência de Bem-Estar Animal, promoveu nesta quinta-feira, 24 de abril, uma palestra educativa sobre animais domésticos e silvestres para crianças atendidas pelo CRAS IV.

A atividade teve como objetivo conscientizar o público infantil sobre a importância do respeito e cuidado com os animais, reforçando valores de empatia e responsabilidade desde a infância. Durante o encontro, foram abordados temas como o que caracteriza maus-tratos, formas de proteção e o papel de cada cidadão na denúncia e prevenção de situações de violência contra os animais.

A campanha Abril Laranja é um movimento nacional voltado à prevenção da crueldade animal. Em Corumbá, a iniciativa tem buscado envolver diferentes públicos por meio de ações pontuais de sensibilização e educação, reforçando a importância da causa na construção de uma sociedade mais consciente e protetora dos animais.

A Fundação do Meio Ambiente do Pantanal reforça que casos de maus-tratos podem ser denunciados pelo WhatsApp (67) 3234-3401. O sigilo da identidade do denunciante é garantido.

