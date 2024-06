Prefeitura de Corumbá realiza mega campanha de vacinação neste sábado

No sábado, dia 08 de Corumbá, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoverá uma ampla mobilização para aumentar as coberturas vacinais na cidade. Serão disponibilizados 10 pontos de vacinação, abertos das 08h às 17h, sem intervalo de almoço, com o objetivo de atender todas as faixas etárias, desde crianças até idosos.

Todos os tipos de vacinas do calendário estarão disponíveis, incluindo a da Influenza (gripe), recomendada para todas as pessoas a partir de 06 meses de idade. Esta dose protege contra três tipos de vírus da gripe: influenza A (H1N1 e H3N2) e uma cepa do tipo B (linhagem Victoria).

Além disso, será oferecida a vacina da dengue para a faixa etária de 10 a 14 anos, bem como a dose contra a Covid-19, XBB COVID MODERNA, liberada para todos os grupos prioritários e pessoas com comorbidades de acordo com o Programa Nacional de Imunizações (PNI).

A vacina da Poliomielite também estará disponível, sendo destinada para crianças até 5 anos, com atualização para os menores de 1 ano e uma dose para crianças de 1 a 4 anos. A campanha deste ano reveste-se de importância significativa para o enfrentamento à poliomielite, uma vez que o país está em transição para substituir as duas doses da vacina oral poliomielite (VOP) por apenas um reforço com a vacina inativada poliomielite (VIP) a partir do segundo semestre de 2024.

Confira abaixo os pontos de vacinação:

Centro de Saúde da Ladeira - Centro

ESF Luiz Fragelli - Bairro Universitário

ESF Humberto Pereira - Bairro Nossa Senhora de Fátima

ESF Popular Velha - Bairro Popular Velha

ESF Gastão de Oliveira - Bairro Maria Leite

ESF Bonifácio Tiaen - Bairro Padre Ernesto Sassida

ESF Ranulfo de Vasconcelos - Bairro Aeroporto

ESF Simone Flores - Guatós

ESF Breno de Medeiros - Popular Nova

ESF Walter Victório - Cravo Vermelho

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Corumbá