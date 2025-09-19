Acessibilidade

19 de Setembro de 2025 • 10:53

Corumbá

Prefeitura de Corumbá repassa R$ 150 mil à Casa de Recuperação Infantil

Do total, R$ 75 mil correspondem a emendas parlamentares apresentadas por ex-vereadores

Redação

Publicado em 19/09/2025 às 10:06

PMC

A Prefeitura de Corumbá repassou R$ 150 mil à Casa de Recuperação Infantil Padre Antonio Muller (CRIPAM) durante solenidade realizada na noite de quinta-feira, 18 de setembro, na sede da entidade, no bairro Cristo Redentor. O evento contou com a presença do prefeito Dr. Gabriel Alves de Oliveira e integrou as comemorações pelos 247 anos de fundação do município.

“A CRIPAM realiza um trabalho essencial, acolhendo e oferecendo dignidade a crianças em situação de vulnerabilidade. Nosso compromisso é fortalecer instituições como esta, que fazem diferença na vida das famílias corumbaenses”, afirmou o prefeito.

Dr. Gabriel destacou que o pagamento das emendas foi viabilizado pela antecipação do duodécimo feita pela Câmara Municipal e defendeu a continuidade dos investimentos sociais.

Do total, R$ 75 mil correspondem a emendas parlamentares apresentadas por ex-vereadores. Nelsinho Dib destinou R$ 20 mil para a aquisição de quatro aparelhos de ar-condicionado. Manoel Rodrigues direcionou R$ 20 mil à compra de móveis, brinquedos, equipamentos infantis e melhorias estruturais. Já Raquel Bryk repassou R$ 35 mil para mesas de pebolim, palco de madeira e condicionadores de ar.

Os outros R$ 75 mil referem-se à primeira parcela do Fundo Municipal de Investimentos Sociais (FMIS), voltado ao apoio de instituições da área de assistência social.

Fundada em 1971, a CRIPAM atende crianças em situação de vulnerabilidade social e foi uma das beneficiadas no pacote de investimentos previsto pelo município para entidades assistenciais neste ano.

2
