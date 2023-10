Prefeitura de Corumbá se reúne com sindicato após anuncio de paralisação de professores

Redes Sociais/ Simted Corumbá

A Prefeitura de Corumbá se reúne com representantes do Simted Corumbá após anúncio de paralisação por três dias pelo sindicato. Os trabalhadores decidiram em Assembleia Geral por cruzarem os braços por três dias, a partir de segunda-feira, dia 23, nos três períodos, em todas as escolas da rede pública municipal de Ensino.

Em nota oficial, o Executivo informou que a decisão pela adesão ou não ao movimento é individual, de cada servidor da Rede Municipal de Ensino (REME). Sendo assim, cabe à direção escolar definir pelo funcionamento ou não de cada unidade de ensino.

"Quem optar pela paralisação deve informar a data da reposição destes dias de trabalho. A Secretaria de Educação reitera ainda que as reivindicações do SIMTED sempre foram ouvidas. A negociação salarial segue em andamento e a Prefeitura vai se reunir com os representantes do sindicato na próxima segunda-feira, dia 23, para apresentar mais uma proposta aos docentes", diz trecho da nota.

A nota indica que sobre o Plano de Cargos e Carreira dos Administrativos, o sindicato tem dois representantes na comissão que discute o tema e bem sabe que a minuta do documento está pronta e a leitura final está marcada para o dia 04 de novembro, para então seguir para apreciação do Executivo.

"A Secretaria Municipal de Educação reforça ainda que as negociações não terminaram e ressalta que nenhuma outra gestão municipal discutiu com a categoria a implementação de um PCC para os técnicos administrativos escolares. O objetivo do Executivo Municipal é, e sempre foi, adequar o salário de todas as categorias do quadro efetivo e valorizar a qualificação técnica dos servidores em suas diferentes funções, o que vem sendo feito desde 2018".

Com relação ao reajuste solicitado pela categoria, a Prefeitura disse que está pagando o abono de 4,18% a todos os servidores efetivos do Executivo Municipal, com previsão de incorporação em janeiro de 2024.