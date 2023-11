Prefeitura de Corumbá terá ponto facultativo na sexta-feira

Divulgação/ Assessoria

Publicado no Diário Oficial de Corumbá de segunda-feira, 30 de outubro, o decreto n° 3.062 estabelece ponto facultativo nas repartições da Prefeitura de Corumbá para o expediente da sexta-feira, 03 de novembro.

A medida considera que dia 02 de novembro é feriado nacional do Dia de Finados e o decreto estadual (1/2023) que declara o dia 03 de novembro como ponto facultativo para os órgãos e as entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual.

O disposto não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais, que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos, inclusive abrigos, unidades de pronto atendimento e pronto-socorro municipal. Os titulares das Secretarias, Fundações e Autarquias poderão determinar outros serviços considerados necessários à comunidade.