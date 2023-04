Prefeitura de Corumbá vai disponibilizar vacinação nesta sexta-feira Santa

Vacinação acontece nesta sexta-feira / Gisele Ribeiro/Arquivo PMC

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai disponibilizar nesta sexta-feira Santa, dia 7, (ponto facultativo e feriado), a vacinação contra influenza, covid-19, febre-amarela e todas as vacinas do calendário.

O serviço será disponibilizado das 08h às 18 horas na ESF Breno de Medeiros Guimarães, que fica rua Cyríaco de Toledo, 2830, bairro Popular Nova.

Contra a gripe, podem se vacinar, crianças de 6 meses até 5 anos 11 meses e 29 dias; trabalhadores da saúde; gestantes; puérperas; professores do ensino básico a superior; povos indígenas; idosos 60 anos ou mais; profissionais das forças de Segurança e Salvamento; profissionais das forças armadas; doenças crônicas não transmissíveis ou outras condições clínicas especiais; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo; trabalhadores portuários; população privada de liberdade e seus trabalhadores.