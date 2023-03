Prefeitura divulga propostas habilitadas para receber o Fundo de Investimento Cultural

O FIC Pantanal 2023 vai destinar R$ 145.650,00 para o fomento da produção cultural / Renê Marcio Carneiro/PMC

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico, divulgou nesta quinta-feira (23), a relação definitiva de propostas habilitadas no Edital nº 001/2023 do FIC Pantanal (Fundo de Investimentos Culturais do Pantanal).

O FIC Pantanal 2023 vai destinar R$ 145.650,00 para o fomento da produção cultural corumbaense em suas mais diversas manifestações. O período para execução do projeto é de seis meses.

O Edital n° 001/2023 com os projetos relacionados está na edição de quarta-feira, 22 de março, do Diário Oficial de Corumbá.

As propostas, acompanhadas de toda a documentação pertinente, foram obrigatoriamente entregues à Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá. As inscrições foram recebidas em duas etapas (presencial e eletrônica).