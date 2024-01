Prefeitura divulga resultado da prova teórica objetiva do processo simplificado da REME

Clóvis Neto, Prefeitura de Corumbá

A Prefeitura de Corumbá divulgou o resultado final da prova teórica objetiva do Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de Profissionais de Educação – Professores, para suprir as necessidades da Rede Municipal de Ensino (REME).

O edital 005/010/2023 foi publicado no DIOCORUMBÁ dessa quinta-feira, dia 04.

O documento traz o resultado final da prova Teórica Objetiva da Ampla Concorrência (Anexo I) e o resultado final da prova Teórica Objetiva dos candidatos Pessoas Com Deficiência - PCD’S.

É considerado aprovado o candidato que obteve a pontuação igual ou superior a 60% (sessenta por cento), o equivalente a 21 questões certas do total da Prova Teórica Objetiva.

Os candidatos eliminados, com as respectivas justificativas, encontram-se no Anexo III do Edital. A publicação do resultado preliminar da Prova de Título será veiculada no Diário Oficial de Corumbá do dia 17 de janeiro.