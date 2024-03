Corumbá e feirantes decidem local para feira livre de domingo

Em reunião com feirantes na tarde da terça-feira, 19 de março, a Prefeitura de Corumbá decidiu que a partir de abril, a feira livre de domingo será realizada na rua Tiradentes. Temporária, a mudança acontece em razão das obras de pavimentação asfáltica que o Município vai executar em seis quadras da rua Ladário, local onde tradicionalmente é realizada a feira livre aos domingos.

O secretário Municipal de Governo, Luiz Antônio Pardal, o vereador Yussef Salla e o coordenador supervisor de Serviços de Fiscalização e Posturas, Luciano Cruz Souza, e o presidente da Associação de Feirantes, Lucílio Morel, discutiram a mudança.

“Em virtude das obras, para pavimentação asfáltica na rua Ladário, há necessidade de deslocamento da feira livre do posicionamento da Ladário para o posicionamento da rua Tiradentes. Foi uma decisão conjunta da Prefeitura Municipal com a Associação de Feirantes, que visa atender a população da melhor forma possível e, também, dar condições aos feirantes de exercerem suas atividades da melhor forma”, explicou o coordenador supervisor de Serviços de Fiscalização e Posturas.

Luciano Souza informou que a mudança foi decidida de maneira consensual com os feirantes. “Nenhuma ação da Prefeitura Municipal é definida de forma unilateral, ela acontece em conjunto com aqueles que vão ser afetados por essas decisões, como neste caso da feira livre de domingo. Na reunião, tivemos a presença não só dos feirantes, mas também do presidente da Associação dos Feirantes, Lucílio Morel”.

“Após o domingo de Páscoa, na próxima semana, a partir de abril”, disse Luciano ao informar que a feira de domingo passará para a rua Tiradentes na primeira semana de abril. Com essa mudança temporária, a partir de 07 de abril, a feira livre se estenderá pelo seguinte trecho: “após a abertura do Transbordo descendo a rua Tiradentes, passando pela rua 13 de Junho, rua Delamare até chegar à avenida General Rondon”, pontuou o coordenador de Fiscalização e Posturas.

“Vai ser um deslocamento muito curto, que não vai mudar em nada a estrutura da feira livre. Não vai mudar nada no que diz respeito ao atendimento. Os feirantes vão ter as condições para exercer a sua atividade, inclusive aqueles que necessitam de energia elétrica, será disponibilizada rede através de autorização por meio da empresa concessionária de energia. Os feirantes vão continuar realizando suas atividades de forma plena. É apenas um deslocamento necessário e momentâneo para realização dos trabalhos de qualificação da infraestrutura urbana da cidade”, completou Luciano Cruz Souza.