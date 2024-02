Prefeitura e Unicesumar de Corumbá definem parceria para Centro Obstétrico

Gisele Ribeiro, PMC

O prefeito Marcelo Iunes visitou as obras do Centro Obstétrico, do Centro Municipal de Imagem e do Centro de Saúde da Mulher (CSM), na segunda-feira (26). A universidade que oferece curso de Medicina em Corumbá é a responsável pelos serviços no Centro de Imagem.

Segundo o prefeito, foi feito um trabalho para formalizar o convênio com a Unicesumar nos moldes do que foi feito para o antigo Laboratório Municipal, que vai ser o Centro de Imagem e Ressonância, para finalizar a obra do Centro Obstétrico.

Iunes afirmou que as três obras são muito importantes para Corumbá. “A do Centro de Imagens e Ressonância, para a população assistida pelo SUS; o Centro Obstétrico e o Centro de Saúde da Mulher”.

Na visita ao Centro de Saúde da Mulher – que fica na rua 15 de Novembro em frente à Santa Casa –, Iunes destacou que o prédio está sendo praticamente reconstruído pela Prefeitura.

O Centro terá serviços de obstetrícia, mamografia, ultrassom, ginecologia, pré-natal, programa de controle do câncer de colo uterino, psicologia, nutricionista, serviço social, planejamento familiar e teste do pezinho. “Será um espaço mais moderno, mais amplo, com aparelhagem tecnológica, mamografia digital, auditório para palestras sobre a saúde da mulher. Vai funcionar um centro de saúde não só ginecológico, mas também na área obstetrícia”, completou o prefeito.

O diretor do Campus da Unicesumar em Corumbá afirmou que a parceria entre a instituição e o município permite contribuir com a qualidade da saúde da população corumbaense. “Já estamos em parceria ajudando na finalização da ressonância e conversando também para ajudar no centro obstétrico. A Unicesumar, como faculdade e com o curso de medicina, tem o objetivo de contribuir com a saúde da população de Corumbá. Essa parceria vem gerando uma aproximação muito grande e importante para que a gente possa fazer essa contribuição”, disse.

Acompanharam a visita a secretária Municipal de Saúde, Beatriz Assad, e o diretor do Campus da Unicesumar em Corumbá, Sidney Mella.