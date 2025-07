Prefeitura empossa novos servidores aprovados em concurso público

Ayrton Benites/PMC

A Prefeitura de Corumbá empossou, nesta quarta-feira, 23 de julho, 28 novos servidores públicos aprovados no concurso realizado em 2024, destinado a cargos de níveis fundamental, médio e superior. As nomeações foram oficializadas pela Portaria “P” nº 604, publicada no Diocorumba de 27 de junho de 2025.

A cerimônia de recepção foi conduzida pela vice-prefeita e secretária de Assistência Social e Cidadania, Bia Cavassa, que deu as boas-vindas aos nomeados.