Prefeitura investe em novo raio-x para Santa Casa de Corumbá

O prefeito Marcelo Iunes entregou nesta segunda-feira, 17 de junho, uma nova Autoclave (utilizado para a esterilização de materiais hospitalares) e aparelho de Raios-X para a Santa Casa de Corumbá. Os equipamentos foram adquiridos com recursos destinados pela ex-deputada federal Rose Modesto. Iunes também fez a entrega, para a Maternidade, de um berço aquecido para Recém-Nascido.

"Quero agradecer à ex-deputada federal Rose Modesto por ter destinado essa emenda para Corumbá para aplicarmos no hospital", disse o chefe do Executivo Municipal destacando o repasse de R$ 2 milhões viabilizados pela ex-deputada. "Sempre que chega emenda encaminhamos ao hospital, porque sabemos da necessidade da instituição", completou o prefeito.

Marcelo Iunes pontuou a importância da nova aparelhagem para o cotidiano hospitalar. "A nova autoclave garante segurança na esterilização dos materiais. Tínhamos aqui um aparelho com mais de 20 anos de uso. Temos agora também um raio-x de ponta para atendimento à nossa população, quando houver a necessidade de utilizar. Realizamos estes investimentos porque queremos que nosso hospital funcione com dignidade, com conforto para pacientes e profissionais. A Santa Casa necessita de investimentos em tecnologia".

O novo berço aquecido, explicou o prefeito, conta aparelho ressuscitador; balança e placas de raios-x. O equipamento permite acolher e proteger adequadamente os recém-nascidos com mais segurança, bem-estar e conforto, além de ser crucial para emergências médicas também, como para garantir a sobrevida de bebês com complicações pós-parto ou prematuros. "Esse berço aquecido dá maiores e melhores condições para os pediatras trabalharem. É claro que tem o conforto ao paciente e familiares, mas é importante que os profissionais tenham a certeza que contam com equipamento de primeira qualidade para seu atendimento", frisou o prefeito de Corumbá.

Iunes destacou que sua gestão triplicou o valor dos repasses da contratualização, além de rotineiramente aportar recursos para a instituição hospitalar. "Nossa administração é a que mais investiu dentro da Santa Casa. A contratualização estava em torno de R$ 400 mil, cinco anos atrás, hoje, é R$ 1,3 milhão. Nós triplicamos o valor da contratualização. Além desses quase R$ 16 milhões anuais em contratualização, aportamos R$ 6 milhões a mais em recursos, viabilizados em emendas federais de deputados federais e senadores e do Estado, nos ajudando, como sempre. Infelizmente, a Câmara Municipal, ano passado, não ajudou como vinha fazendo o ex-presidente Roberto Façanha que, em seus quatro mandatos como presidente, mandou em torno de quase 8 milhões de reais de sobra de duodécimo, valores que foram invetidos aqui na Santa Casa. Infelizmente, ano passado não teve esse recurso. Mas, nós conseguimos com o Estado, a própria Prefeitura e com emendas deputados, como o Beto Pereira que nos viabilizou R$ 1 milhão, no ano passado, para o hospital. Além dos valores da contratualização, uma obrigação que nós temos e triplicamos o valor, a população pode ter certeza que vamos continuar investindo. Quanto mais investirmos no hospital, mais o hospital vai estar melhor para poder atender nossa a população corumbaense", afirmou.

O presidente da Junta Interventora Administrativa da Santa Casa de Corumbá, Milton Carlos de Melo, ressaltou que os novos e modernos equipamentos agilizam e qualificam, ainda mais, o serviço ofercido no hospital. "A autoclave anterior tinha mais de 20 anos e seu processo esterilização demorava de duas a três horas. Com esse equipamento moderno, o tempo caiu para uma hora e dá para processar até 48 peças. O novo raio-x é todo digital, com capacidade bem maior, inclusive do corpo da coluna inteira ele faz toda a leitura", disse. Diretor-clínico do hospital, Eduardo Lasmar Pacheco, observou que os novos equipamentos dão a certeza da evolução do serviço e do atendimento na Santa Casa.

Acompanharam a entrega oficial dos equipamentos, o secretário Municipal de Governo, José Carlos Macena de Brito Júnior, que também responde pela Secretaria Municipal de Relações Institucionais e é membro da Junta Interventora da Santa Casa; o secretário-adjunto de Gestão e Planejamento, Márcio Saldanha; além dos membros da Junta Interventora, Élbio Mendonça e Mário Sérgio Aguiar Siqueira.





*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Corumbá