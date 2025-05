Prefeitura lança concurso de desenho para alunos de Corumbá

Corumbá vista de cima / PMC

Para despertar o olhar das crianças e adolescentes sobre a importância da conservação ambiental, a Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal (FMAP), lançou o concurso de desenho “Em busca da Mascote da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal”.

Voltado para alunos do Ensino Fundamental II (do 6º ao 9º ano) das redes pública e privada do município, o concurso busca incentivar a criatividade e o pensamento crítico por meio da produção artística. Cada participante poderá inscrever um desenho original, acompanhado de um texto explicativo com o nome e a justificativa da mascote, que deve representar as ações e os valores da Fundação.

A mascote escolhida será utilizada em materiais institucionais e campanhas educativas da FMAP, como cartazes, redes sociais, camisetas e outras peças de divulgação. Entre os temas que devem inspirar os desenhos estão: educação ambiental, proteção da fauna e flora, uso consciente dos recursos naturais, sustentabilidade e reciclagem.

As inscrições são gratuitas e estarão abertas de 12 a 27 de maio de 2025, na sede da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, localizada na Rua Cuiabá, nº 1614, Centro, das 7h30 às 13h30. No ato da inscrição, é necessário apresentar o desenho e o texto explicativo feitos à mão, além dos formulários exigidos e documentos do participante.

A avaliação dos trabalhos será feita por uma comissão julgadora composta por profissionais ligados à educação e à área ambiental. Os critérios de seleção incluem criatividade, clareza, originalidade e adequação ao tema. O vencedor receberá um prêmio no valor de R$ 500,00.

O resultado será divulgado no dia 04 de junho de 2025, véspera do Dia Mundial do Meio Ambiente.

Para mais informações, os interessados podem acessar o regulamento completo publicado no Diário Oficial do Município ou entrar em contato pelo e-mail: fmap.corumba@gmail.com.

