Prefeitura Oferece Curso para Educadores

Renê Marcio Carneiro

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Escola de Governo (EGOV), em parceria com o Senac, vai oferecer um curso de capacitação voltado aos gestores da rede municipal de ensino. A formação acontece nos dias 2 e 3 de junho, das 19h às 21h, no auditório do Senac, e contará com 90 vagas.

A iniciativa atende a uma solicitação da secretária de Educação, Mabel Marinho Sahib Aguilar, que busca fortalecer a atuação dos profissionais da educação. Segundo a superintendente da EGOV, professora Rosangela Villa da Silva, a capacitação visa preparar os educadores para os desafios da gestão escolar, especialmente em um momento que antecede as eleições para diretores.

“A Escola de Governo tem visitado as secretarias e fundações da Prefeitura para ouvir as demandas por capacitação. Para a SEMED, buscamos um parceiro com excelência, como o Senac, para garantir a qualidade do conteúdo ofertado”, destacou Rosangela.

Entre os temas que serão abordados no curso estão: liderança, inovação pedagógica, metodologias ativas, acolhimento socioemocional para professores, práticas digitais inovadoras e estratégias para transformar limitações em oportunidades.

A formação pretende contribuir diretamente para a melhoria da gestão nas unidades escolares, promovendo uma educação mais eficiente, humana e conectada com os novos tempos.

*Com informações da Prefeitura Municipal de Corumbá

