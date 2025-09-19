Acessibilidade

19 de Setembro de 2025 • 15:55

Geral

Prefeitura repassa R$ 44,5 mil ao Lions Clube de Corumbá

Recursos serão usados em reforma e capacitação de famílias

Redação

Publicado em 19/09/2025 às 14:43

Clóvis Neto/PMC

A Prefeitura de Corumbá repassou R$ 44,5 mil ao Lions Clube em solenidade realizada na noite de quinta-feira (18), na sede da entidade, no bairro Nossa Senhora de Fátima. O valor é fruto de emendas parlamentares destinadas pelo vereador Samyr Ramunieh e pelo ex-vereador Nelsinho Dib.

Do total, R$ 15 mil serão aplicados na reforma da unidade, com adequações elétricas e hidráulicas, enquanto R$ 29,5 mil irão para a compra de equipamentos e materiais permanentes que vão auxiliar mães participantes do curso de salgados promovido pelo Lions.

Durante a cerimônia, que integrou as comemorações pelos 247 anos da cidade, o prefeito Dr. Gabriel Alves destacou a relevância da parceria. “Esses recursos fortalecem projetos sociais que transformam vidas e ampliam oportunidades para as famílias”, afirmou.

