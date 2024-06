Prefeitura vai ampliar coleta de vidro durante arraial no Porto Geral

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, vai executar uma campanha especial de coleta de vidro durante a tradicional Arraial do Banho de São João deste ano.

“O ‘São João Sustentável: Recicle seu Vidro!’, visa promover a responsabilidade ambiental entre barraqueiros e festeiros, incentivando a correta destinação de vidros”, explicou a diretora-presidente da Fundação de Meio Ambiente, Ana Cláudia Boabaid.

A campanha acontecerá já a partir desta quarta-feira, 19 de junho, com lixeiras específicas para vidros estrategicamente posicionadas em diversos pontos do evento, realizado no Porto Geral de Corumbá. Todo o vidro descartado nas lixeiras específicas será recolhido pela nossa equipe e destinado ao Ecoponto, onde receberá o tratamento adequado para reciclagem.

A coleta de vidro representa um avanço significativo em na política de gestão de resíduos e reflete o compromisso com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente. Desde a implementação do Ecoponto, a Fundação trabalha na estruturação de um sistema eficiente de coleta e destinação correta dos materiais recicláveis.

Com a parceria de uma empresa especializada e responsável pela destinação correta do vidro, a Fundação do Meio Ambiente do Pantanal dá um importante passo para transformar a realidade de Corumbá. Foram retiradas 35 toneladas de vidro, um número expressivo que marca o sucesso da iniciativa.

A coleta de vidro, uma iniciativa da Prefeitura de Corumbá, além de contribuir para a redução de resíduos no meio ambiente, também promove a conscientização da população sobre a importância da reciclagem. O projeto é um exemplo de como a colaboração entre o poder público, empresas e cidadãos pode gerar impactos positivos e duradouros para a comunidade.

