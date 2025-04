Prêmio Helô Urt homenageia personalidades femininas

A Prefeitura de Corumbá entregou na noite do sábado, 05 de abril, o ‘Prêmio Mulher Helô Urt’. A iniciativa, criada pela lei 2327/2013, presta homenagem às pessoas que se destacaram no trabalho de reforçar o papel da mulher na sociedade e as conquistas sociais femininas nas áreas de Cultura, Meio Ambiente, Cidadania, Personalidade e Sensibilidade de Gênero. A cerimônia de premiação foi realizada na Esplanada da NOB.

Dalva Maria de Souza Ferreira, indígena guató e ativista pela identidade e território de seu povo foi homenageada na categoria Cidadania. Pesquisadora voluntária da língua guató, teve seu trabalho reconhecido com a adoção de material didático indígena pela rede estadual de ensino. Dalva participou ativamente do processo de reconhecimento do povo Guató e da luta pela reocupação da Ilha Ínsua, resultando na demarcação de mais de 10 mil hectares em 2003.

"Para mim, esse prêmio representa muito. A Helô, além de ser uma grande mulher, era uma grande amiga minha. Sempre esteve presente na luta pela nossa comunidade. Sempre que tinha qualquer um evento que tratasse de cultura, ela trazia a nossa cultura Guató, para participar. Por tudo isso, esse reconhecimento representa muito para mim", disse dona Dalva.

Na categoria Meio Ambiente, a homenageada foi Carolina Martins Garcia, mestre em Ecologia e Conservação e fundadora da Sauá Consultoria Ambiental. Natural de Minas Gerais, Carolina chegou a Corumbá em 2013 como estagiária na Embrapa Pantanal. Desde então, direcionou sua carreira para pesquisas no bioma, com destaque para estudos sobre quatis e jaguatiricas na Nhecolândia. Atuou também em iniciativas como a conservação da anta brasileira e em ações de resgate de fauna. Desde 2020, com a Sauá Consultoria, lidera projetos reconhecidos nacionalmente, com estudos técnicos aprovados pelo Ibama.

A categoria Personalidade teve como premiada a professora Vivian da Veiga Silva, docente da UFMS — Campus Pantanal, doutora em História pela UFGD e pesquisadora nas áreas de Sociologia, Gênero, Teoria Feminista e de Colonialidade. Vivian integra o Núcleo de Estudos de Inovação Social da Fronteira e o Observatório de Inovação Social da Fronteira, contribuindo para o debate e a formulação de políticas públicas voltadas à equidade.

Márcia Rolon, fundadora e diretora executiva do Instituto Moinho Cultural Sul-Americano foi premiada na categoria Cultura. Pantaneira de Corumbá, Márcia é mestre em Estudos Fronteiriços pela UFMS, educadora física e educadora sistêmica. Com trajetória marcada pela valorização da dança e da cultura, possui formação no Brasil, Estados Unidos e Europa. Foi vice-prefeita de Corumbá entre 2013 e 2016 e integra a Rede Folha de Empreendedores Socioambientais. Seu trabalho impacta diretamente a arte, a educação e a preservação do bioma pantaneiro.

Já na categoria Sensibilidade de Gênero, o homenageado foi o professor Waldson Luciano Corrêa Diniz, doutor em História pela USP e professor da UFMS — Campus Pantanal. Também atua na rede pública e privada, sendo reconhecido por seu engajamento em pautas de direitos humanos e equidade. É membro do Grupo Tez e do Conselho Estadual de Direitos Humanos.

Legado de generosidade e gratidão

“A Helô era a voz da cultura corumbaense. Este prêmio é símbolo da força que ela representava e segue sendo inspiração para todos nós”, disse o prefeito Dr. Gabriel. O ‘Prêmio Mulher Helô Urt’ é realizado pela Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

A vice-prefeita e secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Bia Cavassa, destacou a importância do evento. “Além de celebrarmos as mulheres, reconhecemos também o apoio dos homens na construção da igualdade. Este prêmio é memória viva de uma mulher que tanto fez por nossa cultura”, afirmou.

Gerente de Políticas Públicas para Mulheres, Wânia Alecrim, lembrou a importância de Helô Urt para a cidade. “Ela foi um divisor de águas na cultura e no social. Acolhia e ajudava a todos. Seu legado está presente em cada transformação”, disse. Luiz Eduardo Urt, filho de Helô, reforçou o sentimento de gratidão. “Minha mãe foi sinônimo de generosidade e solidariedade. Ver este prêmio crescer é ver seu legado seguir em frente”, disse.

Heloísa Helena da Costa Urt faleceu aos 61 anos de idade, no dia 23 de novembro de 2011. Helô Urt, como era carinhosamente chamada, tinha graduação em Letras pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Tinha forte atuação política e era um ícone da cultura corumbaense.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Corumbá