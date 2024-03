Prêmio 'Mulher Helô Urt' é entregue a seis mulheres destaques de Corumbá

clovis neto pmc

A Prefeitura de Corumbá entregou na noite da sexta-feira, 08 de março, o ‘Prêmio Mulher Helô Urt’. A iniciativa presta homenagem às pessoas que se destacaram no trabalho de reforçar o papel da mulher na sociedade e as conquistas sociais femininas nas áreas de Cultura, Meio Ambiente, Cidadania, Personalidade e Sensibilidade de Gênero.

A secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Amanda Balancieri Iunes, exaltou o trabalho realizado pelos homenageados. “Vocês foram indicados pelos trabalhos que realizam pela valorização das mulheres. Este reconhecimento é importante para que todos percebam a importância que vocês têm para o nosso município. Esse prêmio é marcante para Corumbá, a Heloísa Urt deixou marcas na cultura corumbaense. Ela ajudou a destacar o nosso carnaval em todo o Brasil”.

“É um momento especial participar da entrega deste prêmio que tem o nome minha saudosa mãe. Ela trazia no coração e exercitava uma palavra muito importante: a solidariedade. Tudo que ela fazia, era com determinação, com alma, com coração, com humildade”, lembrou Luiz Eduardo da Costa Urt, filho de Helô Urt.

O diretor-presidente da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá, Joilson Cruz, afirmou que “é um prêmio justo a cada um dos homenageados, exalta as pessoas que realmente vem se destacando e fazendo trabalho na cultura, no meio ambiente, na cidadania que valoriza a atuação feminina na sociedade”.

Indicado no ‘Prêmio Mulher Helô Urt’ na categoria Sensibilidade de Gênero, Hesley Sant’Ana, falou em nome dos homenageados. “É um grande orgulho receber essa homenagem. Parabenizo todas as mulheres que receberam essa homenagem, que no dia a dia dão voz e valorizam o trabalho das mulheres, e também de homens, que fazem a diferença na nossa sociedade”.

A edição 2024 do Prêmio Mulher Helô Urt foram: Sonia Regina Carvalho Barbosa e Sabatel (Cidadania); Thainan Silva Bornato (Meio Ambiente); Ramona Catarina Ortiz dos Santos (Cultura); Joice Carla Santana Marques (Personalidade) e Hesley Sant’Ana (Sensibilidade de Gênero).

Quem foi

Heloísa Helena da Costa Urt faleceu aos 61 anos de idade, no dia 23 denovembro de 2011. Helô Urt, como era carinhosamente chamada, tinha graduação em Letras pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Tinha forte atuação política e era um ícone da cultura corumbaense.

Após entrega do Prêmio Mulher Helô Urt, foi realizada a ‘Seresta de Dia das Mulheres’ que teve como atrações: Elizeth Gonçalves; Júlia Castedo; Iza Brandão; Joana Vilalva; Nete Malheiros; Coral Cidade Branca e DJ Samuca (Flasback).