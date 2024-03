Prêmio Mulher Helô Urt será entregue às grandes personalidades em Corumbá

Renê Márcio Carneiro, PMC

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá, promove na sexta-feira, 08 de março, a entrega do Prêmio Mulher Helô Urt.

Criada pela lei 2327/2013, a premiação homenageia pessoas que se destacaram no trabalho de reforçar o papel da mulher na sociedade e as conquistas sociais femininas nas áreas de Cultura, Meio Ambiente, Cidadania, Personalidade e Sensibilidade de Gênero.

Heloísa Helena da Costa Urt faleceu aos 61 anos de idade, no dia 23 de novembro de 2011. Helô Urt, como era carinhosamente chamada, tinha graduação em Letras pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Tinha forte atuação política e era um ícone da cultura corumbaense.

No mesmo dia e local, acontece a ‘Seresta de Dia das Mulheres’ que terá como atrações: Elizeth Gonçalves; Júlia Castedo; Iza Brandão; Joana Vilalva; Nete Malheiros; Coral Cidade Branca e DJ Samuca (Flasback). A entrega do ‘Prêmio Mulher Helô Urt’ e a Seresta acontecem no Jardim da Independência a partir das 19 horas.