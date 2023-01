Presídios de Corumbá ganham novas passarelas nas muralhas

Divulgação

O trabalho de policiais penais que atuam na vigilância da guarda externa das unidades prisionais de Corumbá terá mais segurança na execução.

As antigas passarelas de metal instaladas nas muralhas dos dois presídios de regime fechado da cidade estão sendo substituídas por estruturas de cimento.

Conforme divulgado, as obras tiveram início em novembro passado e são executadas pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul), após solicitação da direção da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário).

A degradação da estrutura metálica por ação das intempéries no decorrer dos anos colaborou para que as passarelas precisassem de intervenções, com o objetivo de evitar acidentes ou a dificuldade de vigilância feita por policiais penais 24 horas por dia.

De acordo com Agesul, ao todo, serão substituídos 545 m de prolongamento ao redor das duas unidades prisionais. O contrato de execução da obra prevê o investimento inicial de R$ 4.954.636,75 no decorrer de 300 dias. Até a primeira quinzena deste mês, 50 metros de passarela, no formato pré-moldado, já haviam sido substituídos, além dos 200 metros de bases, pilares e vigas já trocados também.