PRF apreende 15 kg de maconha com passageira de ônibus em Corumbá

Maconha apreendida / Divulgação/ PRF

Na madrugada desta segunda-feira (28), por volta das 0h15, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam 15,20 kg de maconha em uma fiscalização de rotina no km 708 da BR-262, em Corumbá. O flagrante ocorreu durante a abordagem a um ônibus.



Durante a verificação dos passageiros, a equipe abordou uma jovem de 20 anos, que afirmou não possuir bagagem. No entanto, ao checar o controle de bagagens do motorista, os agentes notaram que havia uma mala registrada no nome da passageira. Ao inspecionar o conteúdo, foram encontrados 19 pacotes contendo uma substância com características e odor de maconha, totalizando 15,20 kg.



A jovem relatou ter recebido a mala em um hotel próximo à rodoviária de Corumbá de uma pessoa desconhecida, com a promessa de receber R$ 10.000,00 ao entregá-la na Rodoviária de Campo Grande. No entanto, segundo ela, o destinatário final do entorpecente não foi informado.



A passageira e a substância apreendida foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil para a continuidade das investigações. A PRF reforça que mantém operações de fiscalização em rodovias do estado, visando combater o tráfico de drogas e garantir a segurança nas estradas.