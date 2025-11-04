PRF apreende 150 kg de drogas após perseguição entre Miranda e Corumbá

A ação começou após fiscalização no km 602, na Unidade Operacional Guaicurus
Divulgação/ PRF
Uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de 152,9 quilos de drogas na manhã do último sábado (1º), em um trecho da BR-262, entre os municípios de Miranda e Corumbá. A ação foi realizada após fiscalização no km 602, na Unidade Operacional Guaicurus, e perseguição que se estendeu por cerca de 15 quilômetros, até a região conhecida como Buraco das Piranhas.
Durante a fiscalização, a equipe recebeu informações sobre dois veículos suspeitos — uma VW Saveiro branca e um VW Gol da mesma cor — que estariam realizando transporte de entorpecentes na região. Ao tentar abordar os automóveis, os condutores fugiram em direção ao Nabileque, dando início a um acompanhamento tático.
O veículo Gol foi interceptado já no município de Corumbá, com dois ocupantes, de 27 e 65 anos. Já a Saveiro foi abandonada e o condutor fugiu para uma área de mata, não sendo localizado. Na carroceria da caminhonete, os policiais encontraram diversos invólucros com drogas.
No total, foram apreendidos:
27,8 kg de skunk (30 volumes);
31,6 kg de cloridrato de cocaína (30 tabletes);
93,5 kg de pasta-base de cocaína (90 tabletes).
A droga, os veículos e os dois suspeitos detidos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Corumbá, onde foram autuados por tráfico de drogas.
A PRF informou que a ação integra as operações de combate ao tráfico nas rodovias federais que ligam o Pantanal sul-mato-grossense à fronteira com a Bolívia.
