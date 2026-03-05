DivulgaÃ§Ã£o/ PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 182,4 quilos de pasta base de cocaína na noite de quarta-feira (4), durante fiscalização no km 708 da BR-262, na Unidade Operacional da Ponte, em Corumbá (MS). Um homem de 31 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas.



De acordo com a PRF, a equipe realizava operação de fiscalização quando determinou a parada de um conjunto veicular composto por um cavalo-trator Volvo/FH 460 6x4T, de cor branca, acoplado a dois semirreboques. A ordem de parada foi emitida com sinais sonoros e luminosos, mas não foi obedecida pelo motorista.



Diante da desobediência, os policiais iniciaram acompanhamento tático e conseguiram interceptar o veículo alguns quilômetros à frente.



Durante a abordagem, o condutor apresentou informações contraditórias sobre sua permanência na região de fronteira e demonstrou sinais de alteração comportamental. A situação levou os agentes a realizarem uma busca detalhada no veículo.



Na vistoria do primeiro semirreboque, os policiais identificaram uma vedação metálica fora do padrão de fábrica na região da “quinta roda”. Do local saía odor característico de entorpecente. Com o auxílio de um vergalhão introduzido em uma fresta da estrutura, foi constatada a presença de material sólido oculto em compartimento lacrado.



Após a abertura do compartimento, foram encontrados 178 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, totalizando 182,4 quilos.



O caminhão e os semirreboques foram encaminhados ao pátio da Receita Federal e ficaram à disposição da Polícia Federal. O motorista recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.



Em declaração aos policiais, o suspeito afirmou que foi cooptado em Campo Grande por um indivíduo não identificado e que faria a entrega da droga no interior do estado de São Paulo.



A ocorrência contou com apoio de equipes da Receita Federal e do Exército Brasileiro. O preso foi encaminhado à Polícia Federal em Corumbá para as providências legais.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na NotÃ­cia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!